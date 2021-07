Kreuzfahrtschiff "AIDAmar" für Wartung in Hamburg eingelaufen Stand: 11.07.2021 15:51 Uhr Das Kreuzfahrtschiff "AIDAmar" ist am Sonntag in den Hamburger Hafen eingelaufen. In der Werft Blohm + Voss wird es überholt. Ende Juli soll das Schiff zur Reise starten und für die Reederei die Hamburger Kreuzfahrtsaison eröffnen.

Gegen fünf Uhr am Sonntagmorgen kam das Schiff im Hafen an. Das Ziel war das Trockendock Elbe 17 der Werft Blohm + Voss, gegenüber den Landungsbrücken. Die Schwierigkeit: Zunächst musste das Schiff drehen, um danach rückwärts in das geflutete Dock zu fahren.

Aida-Reederei startet Hamburger Kreuzfahrtsaison ab Ende Juli

Bis zum 21. Juli soll die "AIDAmar" hier überholt werden, am 31. Juli geht es dann auf Kreuzfahrt nach Rotterdam und Amsterdam. Hamburg wird von da an laut Reederei immer samstags Start- und Zielhafen für siebentägige Reisen in die beiden niederländischen Städte.

Luxus-Kreuzfahrtschiff "Europa" startet am Dienstag

Bereits am Dienstag startet das Luxus-Kreuzfahrtschiff "Europa" von Hapag-Lloyd Cruises von Hamburg zu einer 13-tägigen Reise auf der Ostsee.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 11.07.2021 | 19:30 Uhr