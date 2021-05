Kreuzfahrtschiff "AIDAaura" dockt für Wartung in Hamburg ein Stand: 17.05.2021 14:13 Uhr Nach längerer Zeit mal wieder ein Kreuzfahrtschiff auf der Hamburger Elbe: Die "AIDAaura" ist am Montag im Hafen eingelaufen. Allerdings nicht, um mit Passagieren auf große Fahrt zu gehen.

Das Kreuzfahrtschiff "AIDAaura" hat am Morgen die Hamburger Landungsbrücken passiert und wenig später für Inspektions- und Wartungsarbeiten im Hamburger Hafen eingedockt. "Es ist ein komisches Gefühl. Ich habe das Eindocken noch nie von außen gesehen. Unbeschreiblich schön, das Schiff wieder fahren zu sehen. Das hat lange genug gedauert", sagte "AIDAaura"-Hoteldirektor Stefan Weder. Er hatte wie viele andere das Einlaufen des Kreuzfahrtschiffes beobachtet.

Unterwasseranstrich wird erneuert

Viele weitere Schaulustige haben am Ufer gestanden und der an Deck stehenden Besatzung zugewunken. Im Trockendock Elbe 17 der Werft Blohm + Voss soll unter anderem der Unterwasseranstrich erneuert werden. Zudem stehen der Reederei Aida Cruises zufolge planmäßige Garantiearbeiten an. Ende Mai sollen die Arbeiten an dem 2003 von Topmodel Heidi Klum getauften Kreuzfahrtschiff abgeschlossen sein. Am 22. Mai eröffnet Aida Cruises eigenen Angaben zufolge in Kiel mit dem Auslaufen der "AIDAsol" ihre Kreuzfahrtsaison in Deutschland.

