Kreuzfahrt: Hamburg erwartet 2022 Rekord bei Schiffsanläufen Stand: 02.11.2021 06:22 Uhr Wegen der Corona-Pandemie hat Hamburg seine Spitzenposition unter den deutschen Kreuzfahrthäfen verloren. Im kommenden Jahr aber rechnet die städtische Kreuzfahrtgesellschaft Cruise Gate Hamburg mit einem Rekord.

Rund 300 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen sind für 2022 angemeldet. Allein die "Queen Mary 2" wird Hamburg etwa zehn Mal anlaufen. Der bisherige Rekord bei den Schiffsanläufen lag bei gut 200 - das war 2018. Bei der Zahl der Passagiere im kommenden Jahr ist Simone Maraschi, der Chef von Cruise Gate Hamburg, noch vorsichtig. Derzeit werden auf den meisten Schiffen nicht alle Betten belegt. Damit soll sichergestellt werden, dass es nicht zu voll wird.

2022 mit Hafengeburtstag und Cruise Days

Für 2022 planen die Reedereien nach fast zwei Jahren Pause wieder mit zwei Großereignissen: mit dem Hafengeburtstag im Mai und mit den Cruise Days im August. Dann werden gleichzeitig so viele Kreuzfahrtschiffe in Hamburg erwartet, dass die Liegeplätze knapp werden.

Kiel überholt Hamburg in diesem Jahr

In diesem Jahr hat die Kreuzfahrtsaison in Hamburg später als in anderen deutschen Häfen begonnen, nachdem die Hansestadt vergleichsweise lange strenge Corona-Regeln hatte. Laut Maraschi sind deshalb viele Reedereien nach Warnemünde oder nach Kiel ausgewichen. Kiel hat Hamburg bei den Passagierzahlen in diesem Jahr überholt.

