Stand: 17.03.2022 17:00 Uhr Kreditvergabe der Hamburger Sparkasse 2021 auf Rekordniveau

Die Hamburger Sparkasse (Haspa) hat 2021 so viele Kredite vergeben wie noch nie. Insgesamt wurden 8,7 Milliarden Euro ausgegeben. Das übertreffe den hohen Vorjahreswert um fast eine Milliarde Euro, teilte die Haspa am Donnerstag mit. Gerade auch die Baufinanzierung stieg kräftig an. Und überraschend wenig Kredite platzten, trotz Corona fielen nur 6 Millionen Euro aus, etwa in der Gastronomie. Für das laufende Jahr erwartet die Haspa auch wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs bis zu zehnmal mehr Ausfälle. | Sendedatum NDR 90,3: 17.03.2022 17:00

