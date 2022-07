Stand: 13.07.2022 20:23 Uhr Kranzniederlegung in Polen mit Hamburger Innensenator

An einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Massakers im polnischen Józefów hat am Mittwoch zum ersten Mal ein Hamburger Innensenator teilgenommen. Am 13. Juli 1942 hatten Angehörige einer Hamburger Polizeieinheit in Józefów etwa 1.500 jüdische Kinder, Frauen und Männer erschossen. Am Mittwoch wurde in der Kleinstadt der Opfer gedacht - Hamburgs Innensenator Andy Grote von der SPD legte vor Ort einen Kranz nieder. Begleitet wurde er von mehreren jungen Hamburger Polizistinnen und Polizisten. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 13.07.2022 19:30

