Krankenstube zieht Bilanz: Mehr kranke Obdachlose in Hamburg

Stand: 19.02.2025 12:07 Uhr

Es ist einer der wenigen Orte in Hamburg, in dem sich kranke Menschen, die auf der Straße leben, erholen und auskurieren können: die Krankenstube für Obdachlose. Die 20 Betten im ehemaligen Hafenkrankenhaus sind fast immer belegt. 163 Menschen wurden im vergangenem Jahr in der Krankenstube stationär aufgenommen.