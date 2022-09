Krankenpflegerin beklaut Patienten in Klinik: Haftstrafe Stand: 05.09.2022 12:41 Uhr Eine frühere Intensivkrankenschwester des Albertinen Krankenhauses muss für zwei Jahre und vier Monate in Gefängnis. Die 30-Jährige hatte einem sterbenden Patienten das Portemonnaie sowie die Hausschlüssel geklaut und Geld von seinem Konto abgehoben.

Die Frau hat zehn Jahre lang auf der Intensivstation gearbeitet. Sie hat Menschen sterben sehen und verzweifelte Angehörige erlebt. Sie habe also das Potenzial, mit sehr schwierigen SItuationen umzugehen, sagte der Richter am Montag. Als sie selbst in einer schwierigen Lebensphase war, wählte sie aber einen fatalen Weg: Sie klaute nach Ansicht des Gerichts einem Koma-Patienten das Portemonnaie und den Hausschlüssel, ging in die Wohnung des 62-Jährigen, suchte dort nach den PIN-Nummern für die Bankkarten und hob mehrere Tausend Euro vom Konto des Patienten ab.

Tränen bei der Angeklagten

Die 30-Jährige weinte im Gericht. Sie sei alleinerziehende Mutter und habe damals nicht gewusst, wie sie ihre Miete bezahlen solle, sagte sie. Der Richter aber hielt ihr vor, dass sie die HIlflosigkeit eines Menschen ausgenutzt habe, während der um sein Leben kämpfte. Solche Fälle hätten auch Auswirkungen auf das Vertrauen aller Menschen, dass man im Krankenhaus würdevoll behandelt werde. Der Patient, den die Angeklagte bestohlen hatte, starb wenige Tage später.

