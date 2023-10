Stand: 11.10.2023 09:14 Uhr Krankenkasse: Weniger Verschreibungen von Antibiotika in Hamburg

Wer erkältet ist, braucht meist keine Antibiotika. Denn die helfen nicht gegen Viren, sondern nur gegen Bakterien. Und das spricht sich offenbar rum in Hamburg: Wie die Techniker Krankenkasse (TK) mitteilte, verschreiben Ärztinnen und Ärzte deutlich weniger Antibiotika bei Erkältungen, als noch im Jahr 2014. Maren Puttfarcken, die Hamburg-Chefin der TK, sagte NDR 90,3: "Ich denke, das hat in erster Linie etwas mit unserer Aufklärungsarbeit in den vergangenen Jahren zu tun." Das betreffe sowohl die Bevölkerung als auch die Ärztinnen und Ärzte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.10.2023 | 10:00 Uhr