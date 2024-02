Stand: 28.02.2024 19:46 Uhr Krankenkasse: Tausende Klinikaufenthalte in Hamburg vermeidbar

Etwa 22.000 Klinikaufenthalte von Pflegebedürftigen sind in Hamburg jedes Jahr vermeidbar. Das geht aus dem neuen Pflegereport der Krankenkasse Barmer hervor. Insbesondere bei Diabetes oder einer Herzschwäche sei ein Krankenhausaufenthalt oft nicht notwendig, so die Barmer. Sie fordert eine bessere ambulante Versorgung durch Hausarztpraxen und in Pflegeeinrichtungen, um Patientinnen und Patienten Stress zu ersparen und Kliniken zu entlasten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.02.2024 | 18:00 Uhr