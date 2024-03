Stand: 12.03.2024 13:10 Uhr Krankenkasse: Hamburger relativ wenig von Zuckerkrankheit betroffen

Die Zuckerkrankheit Diabetes mellitus Typ 2 kommt in Hamburg trotz eines Anstiegs prozentual seltener vor als im bundesweiten Durchschnitt. Der Anteil der Betroffenen in der Hansestadt stieg zwischen 2013 und 2022 von 5,95 auf 6,14 Prozent, bundesweit nahm er in den zehn Jahren von 8,04 auf 8,65 Prozent zu, wie die Krankenkasse Barmer am Dienstag unter Berufung auf Daten des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung mitteilte. Überdurchschnittlich oft kommt die Zuckerkrankheit den Daten zufolge in Ostdeutschland vor.

