Krankenkasse Barmer: Immer mehr Kinder in Hamburg zu dick

Immer mehr Kinder in Hamburg sind zu dick. Im Jahr 2021 lag für rund 10.700 bis zu 14-jährige Kinder die Diagnose Adipositas vor, wie die Krankenkasse Barmer am Dienstag mitteilte. Zehn Jahre zuvor waren noch etwa 6.800 Mädchen und Jungen krankhaft übergewichtig. "Im Verlauf der Corona-Pandemie hat sich diese Entwicklung noch beschleunigt", erklärte Barmer-Landesgeschäftsführerin Susanne Klein. So seien allein von 2019 bis 2021 etwa 1.110 neue Adipositas-Diagnosen hinzugekommen. Die Übergewichtigen machen etwa vier Prozent der in Hamburg lebenden Kinder aus. Damit liegt die Hansestadt im Bundesvergleich im Mittelfeld.

