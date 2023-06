Stand: 01.06.2023 18:02 Uhr Krankenhausreform: Bund und Länder melden Fortschritte

Bund und Länder vermelden Fortschritte bei der geplanten Krankenhausreform. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach am Donnerstag von einem "Durchbruch", die Grundstruktur der Reform stehe. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer als Vertreterin der SPD-geführten Bundesländer bezeichnete es nach Beratungen in Berlin als "Sternstunde für unsere Krankenhäuser, dass Bund, Länder und auch Fraktionen gemeinsam an dem Gesetzentwurf arbeiten". Die Bürgerinnen und Bürger sollten wissen, dass sie in einem Krankenhaus in Hamburg die gleichen Qualitätskriterien haben werden wie in Bayern oder Nordrhein-Westfalen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.06.2023 | 19:30 Uhr