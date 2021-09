Krankenhaus Groß-Sand: Lösung in Sicht Stand: 02.09.2021 17:59 Uhr Lange war das Schicksal des Krankenhauses Groß-Sand in Hamburg-Wilhelmsburg unklar - denn die katholische Kirche als Eigentümer sucht einen Käufer. Jetzt ist eine Lösung in Sicht.

Die möglichen neuen Eigentümer kommen auch aus dem kirchlichen Bereich. Das katholische Erzbistum Hamburg teilte am Donnerstag mit, man sei mit der Immanuel Albertinen Diakonie und der St. Franziskus-Stiftung Münster in Verhandlungen. Zusammen wollen diese das Krankenhaus Groß-Sand übernehmen.

Die Immanuel Albertinen Diakonie betreibt unter anderem schon das Albertinen Krankenhaus in Schnelsen.

ver.di rechnet mit einem Abschluss

Das Erzbistum sagt zwar, die Gespräche befänden sich noch am Anfang. Doch die Gewerschaft ver.di, die die Beschäftigten vertritt, geht von einem positiven Abschluss aus. Mehr noch: Möglicherweise übernehmen die neuen Eigentümer gleich auch noch weitere Krankenhäuser der katholischen Ansgar-Gruppe: das Marienkrankenhaus in Hamburg, das Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift und das Marien-Krankenhaus in Lübeck.

Erleichterung in der Politik

In der Hamburger Politik ist man erleichtert: SPD, CDU und Linke begrüßen die sich abzeichnende Lösung. Das Erzbistum versucht seit Jahren, Groß-Sand zu verkaufen. Die Klinik steckt vor allem wegen der Pensions-Lasten tief in den roten Zahlen. Während nördlich der Elbe Dutzende Krankenhäuser mit Chirurgie und Notaufnahme existieren, sind es südlich genau drei. Groß-Sand versorgt im Süderelberaum etwa 80.000 Menschen.

