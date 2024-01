Stand: 30.01.2024 14:16 Uhr Krankenhaus Groß-Sand: Kampfmittelräumdienst gibt Entwarnung

Entwarnung am Krankenhaus Groß-Sand in Wilhelmsburg: Die beiden auffälligen Gegenstände, die im Boden in der Nähe der Klinik gefunden wurden, sind laut Hamburger Feuerwehr keine Bomben. Es handele sich um zwei Metallbohlen alter Spundwände. Das Krankenhaus hatte sich bereits auf eine mögliche Evakuierung vorbereitet. Unter anderem wurden Operationen verschoben.

