Krankenhäuser in Hamburg müssen Notaufnahmen offen halten Stand: 13.12.2022 17:07 Uhr Die Hamburger Sozialbehörde zieht die Notbremse: Nach Informationen von NDR 90,3 dürfen sich Krankenhäuser in Hamburg nicht mehr von der Notfallversorgung abmelden.

Eigentlich können Krankenhäuser Stopp sagen, wenn ihre Notaufnahme oder ihre Intensivstationen voll sind. Dann werden sie zeitweise von den Rettungswagen nicht mehr angefahren, um eine Überlastung zu vermeiden. Doch damit ist erst einmal Schluss. Die Krankenhäuser müssen nun auch dann Patientinnen und Patienten aufnehmen, wenn sie eigentlich keine Kapazitäten mehr haben.

Sozialbehörde: Notfallversorgung extrem belastet

In einem Schreiben der Sozialbehörde an die Krankenhäuser heißt es: Aktuell sei die Notfallversorgung in Hamburg wegen vieler Patientinnen und Patienten extrem belastet. Deshalb würden Rettungswagen ab sofort die nächstgelegene Notaufnahme anfahren - unabhängig davon, wie viel Betrieb dort gerade ist. Diese Maßnahme diene dazu, die Not- und Unfallversorgung möglichst angemessen aufrecht zu erhalten.

Maßnahme soll laufend überprüft werden

Die Maßnahme der Behörde gilt erst einmal unbefristet, soll aber laufend überprüft werden. Bereits am Montag hatten Gewerkschaften davor gewarnt, dass der Rettungsdienst in Hamburg vor einem Kollaps stehe - es gebe so viel zu tun, wie sonst nur in Silvesternächten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.12.2022 | 16:00 Uhr