Stand: 10.04.2024 08:02 Uhr Krankenhäuser: Hamburg will Nachbarländer zur Kasse bitten

Hamburg will, dass sich die Nachbarländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen an den Kosten für Krankenhaus-Behandlungen beteiligen. Hintergrund: Etwa ein Drittel der Krankenhaus-Patientinnen und -Patienten in Hamburg kommt aus dem Umland. Wie das "Hamburger Abendblatt" am Mittwoch berichtete, hat Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) deshalb ihren Kollegen in Kiel und Hannover geschrieben.

