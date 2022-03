Kraftwerk Moorburg könnte ab 2026 grünen Wasserstoff liefern

Stand: 22.03.2022 14:58 Uhr

Es ist ein Mammutprojekt, das zumindest im Norden seinesgleichen sucht: Am Standort des stillgelegten Kohlekraftwerks Moorburg könnte in den kommenden Jahren in großem Stil grüner Wasserstoff erzeugt werden. Nun zeigt eine Studie im Auftrag der Stadt: Spätestens 2026 könnte die Anlage laufen.