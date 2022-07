Stand: 25.07.2022 14:29 Uhr Kraftwerk Moorburg: Fegebank gegen Wiederinbetriebnahme

Deutschland steckt in einer Energiekrise. Soll deshalb das Kohlekraftwerk Moorburg wieder in Betrieb genommen werden? Genau das hatte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Wochenende ins Gespräch gebracht. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) ist skeptisch. NDR 90,3 sagte sie, sie sei erstaunt über den Vorstoß. Das Kraftwerk in Moorburg sei abgeschaltet worden, wichtige Teile seien nicht mehr funktionsfähig. Nach ihrem Kenntnissstand sei eine Wiederinbetriebnahme nicht möglich. | Sendedatum NDR 90,3: 25.07.2022 12:00