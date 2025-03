Kraftwerk Hamburg-Moorburg: Erstes Kesselhaus gesprengt Stand: 23.03.2025 10:18 Uhr Heute werden in Hamburg die beiden Kesselhäuser des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg gesprengt. Die erste Sprengung erfolgte am Vormittag, die zweite steht noch aus.

Nach Angaben eines NDR Reporters vor Ort verzögert sich die Sprengung des zweiten Kesselhauses offenbar. Es gelten umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen: Das Gebiet wurde in einem Umkreis von 500 Metern abgesperrt. Diese Zone darf während der vorbereitenden Arbeiten und der Sprengungen nicht betreten werden. Voraussichtlich am Mittag, frühestens aber eine Stunde nach den Sprengarbeiten, wird das Sperrgebiet wieder freigegeben.

Nicht die erste Sprengung im Rahmen der Abrissarbeiten

Seit eineinhalb Jahren laufen in Hamburg die Abrissarbeiten am ehemaligen Kohlekraftwerk Moorburg. Drei Milliarden Euro hatte das einst modernste und effektivste Steinkohlekraftwerk in Deutschland gekostet. Im November war bereits der markante, 140 Meter hohe Doppel-Schornstein gesprengt worden.

Künftig Elektrolyseur an gleicher Stelle

Mitte des Jahres sollen die ersten freigeräumten Flächen des ehemaligen Kraftwerks Moorburg dann übergeben werden, damit dort mit dem Bau eines Elektrolyseurs begonnen werden kann. Die Anlage soll von 2027 an dann sogenannten grünen Wasserstoff produzieren - also Wasserstoff, der aus umweltfreundlich erzeugtem Strom hergestellt wird.

