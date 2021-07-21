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Korona aşısı hakkında bilgiler

Stand: 20.07.2021 12:52 Uhr

Hamburg'da korona aşısı artık 12 yaş üstü olan herkese mümkün. Hamburg´da fuar merkezindeki aşı salonlarda ve bazi hastanelerde 16 yaş üstü olan herkes korona aşısı olabilir.

Aşı olmak isteyenler Telefon ile ve web sitesinden randevu alabilirler. Lütfen randevu için bu Hamburg telefon numarasıni kulanın: 116117 ve bu web sitesi üzerinden randevu almak mümkündür: www.impfterminservice.de. 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar velileri veya vasileri eşliğinde gelmesi gerekiyor ve velileri veya vasileri çocuklarının aşı olmasıni kabul etmeliler.

Şu anda 12 ile 16 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için aşı için genel bir öneri yok. Ancak bir doktora danıştıktan sonra aşılanma mümkündür. 12 yaşını doldurmamış çocuklar için aşılar henüz onaylanmamıştır.

Aile Hekimleri korona aşısı yapmaya başladı

Aile hekiminizden veya başka bir doktorun muayenehanesinden aşı yaptırmanız mümkündür. Birçok Hamburg da olan şirketler de çalışanlarına aşılanma imkanı veriyorlar. 

Aşı için kimliğinizi kanıtlayacak bir nüfus cüzdanı, pasaport veya başka bir belge getirmelisiniz. Bir aşı kartı faydalıdır, ancak kesinlikle gerekli değildir.

çeşitli dillerde yayınlanan bilgiler

Hamburg Sosyal Hizmetler Kurumu, aşı ve korona ile ilgili diğer tüm soruları çeşitli dillerde yanıtlıyor: Türkçe, Lehçe, Farsça, Arapça, Rusça, İngilizce ve Almanca.

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