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Информация о вакцинации от короны

Stand: 20.07.2021 12:52 Uhr

В Гамбурге вакцинация от коронавируса теперь возможна для всех начиная с 12 лет. В центре вакцинации в выставочных залах Гамбурга и в некоторых больницах молодые люди в возрасте от 16 лет и все взрослые могут записаться на прививку.

Запись на прием осуществляется по телефону или онлайн. Телефон: 116 117 (без кода города), онлайн: www.impfterminservice.de.

Несовершеннолетние дети должны прибыть в сопровождении родителей. Родители подтверждают согласие на вакцинацию на месте. В настоящее время нет общих рекомендаций по вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Их можно получить во время консультации с врачом. Вакцины для детей младше 12 лет еще не одобрены.

Семейный врач также делает прививки

Прививки от коронавируса также можно сделать у семейного врача или другого врача. Многие гамбургские компании проводят вакцинацию своих сотрудников.

Для вакцинации необходимо взять с собой удостоверение личности, паспорт или другой документ, где есть Ваша фотография. Карта вакцинации желательна, но не обязательна.

Информация на разных языках

Управление социальных служб Гамбурга предоставляет вопросы и ответы о вакцинации и все другие вопросы о Corona на разных языках: турецком, польском, фарси, арабском, русском, польском, английском и немецком.

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