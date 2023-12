Stand: 03.12.2023 19:30 Uhr Konzertmarathon beendet: 24-stündiges Posaunenkonzert in Hamburg

In der Hauptkirche St. Jacobi ist am Sonntagvormittag nach 24 Stunden das längste Posaunenkonzert Deutschlands erfolgreich zu Ende gegangen. 500 Musikerinnen und Musiker spielten mehr als 300 musikalische Beiträge vor 1.500 Besucherinnen und Besuchern. Mit dem Konzertmarathon wollen die Veranstalter auf den Deutschen Evangelischen Posaunentag im kommenden Mai in Hamburg einstimmen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.12.2023 | 19:30 Uhr