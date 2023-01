Stand: 22.01.2023 20:40 Uhr Kontrollen in Shisha-Bars im Hamburger Süden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugendschutz, Polizei und Zoll haben in der Nacht zu Sonntag mehrere Shisha-Bars und ein Restaurant im Hamburger Süden kontrolliert. In einer der Shisha-Bar trafen sie auf ein zwölfjähriges Mädchen, das mit seiner Cousine in der Bar war. Auch drei weitere Jugendliche trafen die Einsatzkräfte an. Alle wurden nach Hause geschickt und das Jugendamt benachrichtigt. Zöllner stellten in den Shisha-Bars außerdem mehrere Kilogramm unversteuerten Tabaks sicher.

