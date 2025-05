Kontrollen decken Verstöße in Hamburger Barbershops auf Stand: 19.05.2025 17:04 Uhr In Hamburg laufen mehrere Ermittlungsverfahren gegen die Inhaber von Barbershops. Sie sollen unter anderem gegen das Arbeits- und Aufenthaltsrecht verstoßen haben. Ein Betreiber wird sogar der Geldwäsche verdächtigt.

An zwei Tagen im April erhielten Haarsalons und Nagelstudios in Hamburg Besuch vom Zoll, der Polizei und den Bezirksämtern. Der Zoll Hamburg kontrollierte 16 Salons in Hamburg-Mitte, Eimsbüttel und Wandsbek, die Polizei führte später 14 weitere Kontrollen durch. Die Behörden entdeckten eine Reihe von Problemen: Mitarbeitende ohne Aufenthaltserlaubnis, Löhne unterhalb des Mindestlohns, fehlende Gewerbeanmeldungen und Verstöße gegen die Brandschutzregeln. Fast die Hälfte der kontrollierten Betriebe in Hamburg-Mitte hatte Hygienemängel.

Drei Barbershops geschlossen

Drei Hamburger Barbershops wurden geschlossen. Gegen den Betreiber eines Salons in St. Georg besteht der Verdacht der Geldwäsche. Dort soll an neun Tagen ein Betrag im unteren sechsstelligen Bereich eingenommen worden sein. Das Landeskriminalamt ermittelt gegen den 61-Jährigen.

Handwerkskammer will gegen Schattenwirtschaft vorgehen

Die Handwerkskammer will jetzt stärker gegen die Schattenwirtschaft vorgehen. Sie bittet um Hinweise zu illegaler Beschäftigung und nicht zugelassene handwerkliche Tätigkeiten. Denn auch Barbershop-Inhaber brauchen einen Meisterbrief. Die Kammer bittet um Hinweise, um verdächtige Betriebe gezielt zu überprüfen.

Probleme auch in Schleswig-Holstein

Kürzlich hatten die Ämter auch Hygieneprobleme bei Barbershops in Schleswig-Holstein entdeckt. Dort wurden Arbeitsgeräte nicht ausreichend desinfiziert - oder mit den falschen Mitteln. Manche Betriebe hatten keine Hygienepläne. Durch mangelnde Hygiene drohen den Kunden Gesundheitsschäden. Denn über Kamm und Schere können Pilzinfektionen schnell weitergegeben werden.

CDU-Antrag zu schärferer Überwachung

Jetzt verlangt die Hamburger CDU-Fraktion eine schärfere Überwachung von Barbershops. Freie Stellen in den Gesundheitsämtern sollten zügig besetzt oder nachbesetzt werden, fordert die Partei. Ihr Antrag steht am Mittwoch in der Bürgerschaft zur Debatte.

