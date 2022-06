Stand: 27.06.2022 20:01 Uhr Kontrollen bei Harley Days: Maschinen aus dem Verkehr gezogen

Rund um die Harley Days hat die Kontrollgruppe "Autoposer" am Sonntag mehrere Motorräder überprüft. Im Bereich der Eiffestraße wurden drei Harley-Fahrer kontrolliert, deren Maschinen sehr laut waren. Sie waren nach Polizeiangaben so manipuliert, dass sie keine Betriebserlaubnis mehr hatten. Eines wurde sogar sichergestellt, weil offenbar eine falsche Tachoanzeige angebracht worden war. In St. Georg stellten die Beamten und Beamtinnen eine weitere Harley sicher, die ebenfalls lauter war als gestattet. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 27.06.2022 19:30

