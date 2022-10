Kontrollen: Drei Hamburger Shisha-Bars müssen schließen Stand: 08.10.2022 08:07 Uhr Die Hamburger Polizei und das Bezirksamt-Mitte haben in der vergangenen Nacht mehrere Shisha-Bars überprüft. Drei der Lokale müssen nach Polizeiangaben schließen.

Bei den Kontrollen in St. Pauli, Altona, Hamm und St. Georg ging es vor allem um die Sicherheitsauflagen. Beschäftigte des Bezirksamts-Mitte überprüften, ob in den Lokalen die Kohlenmonoxid-Werte eingehalten wurden und die Warnmelder dafür funktionierten.

Feuerwehr löscht Eimer mit glühender Kohle

In einer Shisha-Bar am Neuen Pferdemarkt entdeckten die Einsatzkräfte einen Eimer mit glühender Kohle. Um eine Kohlenmonoxid-Vergiftung bei den Gästen zu verhindern, mussten Feuerwehrleute den Eimer aus der Bar tragen und die Kohle ablöschen. Auch Zollbeamtinnen und -beamte waren im Einsatz. In einem Lokal an der Feldstraße beschlagnahmten sie eine größere Menge Tabak - vermutlich Schmuggelware.

Finanzamt verhängt Geldstrafen gegen mehrere Bars

Für drei Bars verhängte das Finanzamt Geldstrafen von bis zu 10.000 Euro. Dort waren die Kassen nicht ausreichend abgesichert. Nach dem Kassengesetz müssen alle Kassen seit 2020 Belege ausstellen können. So soll Steuerbetrug am Ladentisch verhindert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.10.2022 | 07:00 Uhr