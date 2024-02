Stand: 24.02.2024 15:46 Uhr Kontrolle am Jungfernstieg: Polizei erteilt Platzverweise und fasst Räuber

Am Freitagabend hat es eine groß angelegte Kontrolle der Hamburger Polizei am Jungfernstieg gegeben. Dort gab es in der Vergangenheit immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen. Bei dem Schwerpunkteinsatz von 17 bis 1 Uhr seien insgesamt 76 Personen kontrolliert worden, sagte ein Sprecher. In 25 Fällen sei ein Platzverweis ausgesprochen worden - vor allem gegen Jugendliche und junge Männer, die früher schon auffällig geworden waren. Außerdem wurde ein 20-Jähriger vorübergehend in Gewahrsam genommen, der wegen schweren Raubes gesucht wurde.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 24.02.2024 | 19:30 Uhr