Stand: 19.03.2024 12:57 Uhr Konsumgüter-Konzern Unilever hat Sparmaßnahmen angekündigt

Der Konsumgüter-Konzern Unilever hat ein umfassendes Sparprogramm angekündigt. Dazu gehört, das Eiscreme-Geschäft mit den Marken wie Langnese, Magnum und Ben and Jerry's in eine eigenständige Firma auszulagern. Insgesamt will Unilever mit dem Sparprogramm die Kosten in den kommenden drei Jahren um rund 800 Millionen Euro reduzieren.

