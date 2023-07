Stand: 12.07.2023 21:01 Uhr Konjunkturbarometer: Fachkräftemangel größtes Geschäftsrisiko

Der Mangel an Fachpersonal bleibt für die Wirtschaft in Hamburg mit Abstand das größte Geschäftsrisiko. Das hat das jüngste Konjunkturbarometer der Handelskammer ergeben. Demnach nannten zwei Drittel der Firmen den Fachkräftemangel als größtes Problem. Etwa jedes zweite Unternehmen gab die schwache Nachfrage im Inland, ungünstige wirtschaftspolitische Bedingungen und die Energie- und Rohstoffpreise an.

