Konjunktur: Eher gedrückte Stimmung im Hamburger Handwerk Stand: 18.04.2025 07:14 Uhr Die Hamburger Handwerkskammer hat ihren aktuellen Konjunkturbericht vorgelegt. Demnach sind die Betriebe zwar wieder etwas optimistischer, was ihre wirtschaftlichen Aussichten angeht. Die aktuelle Geschäftslage bewerten viele Firmen aber nach wie vor als schlecht.

Im vergangenen Herbst hatte noch fast die Hälfte der Hamburger Handwerksbetriebe eine gute Geschäftslage gemeldet. Dieser Wert ist im Konjunkturbericht für das erste Quartal 2025 gesunken auf 42 Prozent.

Schwierige Lage im Metall- und Elektromaschinenbau

Besonders schwierig ist die Lage unter anderem im Metall- und Elektromaschinenbau - also in den Handwerksberufen, die überwiegend für gewerbliche Kunden arbeiten und nicht für private. Sie leiden besonders unter einem Auftragsrückgang, heißt es im Konjunkturbericht der Handwerkskammer. Diese Branche blickt auch deutlich skeptischer auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung als andere Handwerksbranchen.

Schleichender Personalrückgang im Handwerk

Auf den ersten Blick stabil ist die Zahl der Beschäftigten in den Hamburger Handwerksunternehmen. Allerdings beobachtet die Handwerkskammer einen schleichenden Personalrückgang - ein Trend, der schon seit Jahren anhalte. Kundinnen und Kunden müssen sich in einigen Handwerksbranchen in diesem Jahr auf höhere Preise gefasst machen - das gilt vor allem in der Kraftfahrzeugbranche und im Lebensmittelgewerbe.

Die Hamburger Handwerkskammer veröffentlicht immer im Frühjahr und im Herbst ihr aktuelles Konjunkturbarometer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.04.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur Handwerk