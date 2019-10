Stand: 17.10.2019 09:53 Uhr

Kommission legt Psychiatriebericht vor

In Hamburg bleiben viele Patienten unnötig lange in der geschlossenen Psychiatrie. Das geht aus dem aktuellen Bericht einer Aufsichtskommission hervor, die regelmäßig alle psychiatrischen Krankenhäuser der Stadt begutachtet.

Zu wenig Betreuungsangebote

Ein Patient wird in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen, Ärzte und Pfleger kümmern sich um ihn. Doch anders als andere Patienten könne er in vielen Fällen nach Behandlung und Therapie nicht entlassen werden, heißt es in dem Bericht. Denn in Hamburg gäbe es viel zu wenig Betreuungsangebote, die sich anschließend dauerhaft um diese, teils auch gewalttätigen, Menschen kümmern können.

Platz in Krankenhäusern wird knapp

Auch die Unterbringung in Einrichtungen außerhalb der Stadt werde schwieriger. Zum Teil müssten Patienten bis zu neun Monate warten, bis eine andere Einrichtung sie aufnimmt. Die Folge sei, dass in den Krankenhäusern der Platz knapp werde und Psychiatrien vergrößert werden müssten.

Senat sieht Verbesserungsbedarf

Besonders bitter stößt der Aufsichtskommission auf, dass sie auf diese Probleme seit Jahren aufmerksam macht. Dem Hamburger Senat wirft sie deshalb eine Hinhaltetaktik vor. In seiner Antwort auf den Bericht schreibt der Senat, ihm sei bewusst, dass es zu wenig Betreuungsplätze gebe und dass er die Situation verbessern wolle.

