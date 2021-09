Kommentar: Koalitionsverhandlungen dürfen nicht in Sackgasse führen Stand: 27.09.2021 18:40 Uhr Nach der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren sollte es auf keinen Fall noch einmal eine Große Koalition geben - da waren sich alle einig. Doch auf eine Alternative konnte sich auch niemand einigen. Und so stand am Ende wieder die Große Koalition. Könnte das noch einmal passieren? Zur Bundestagswahl ein Kommentar von NDR 90,3 Programmchefin Ilka Steinhausen.

von Ilka Steinhausen

Olaf Scholz dürfte heute Nacht von Hamburg geträumt haben. Denn hier in Hamburg sind die Zahlen für rot-grün geradezu paradiesisch und würden deutschlandweit für ein Zweierbündnis reichen. Auch die Hamburger Direktmandate belegen das: Vier gehen an die SPD, zwei an die Grünen, keines an die CDU. Deren Hamburger Chef Christoph Ploß dürfte in der vergangenen Nacht eher mit Alpträumen gekämpft haben, schließlich hat er mit dürftigen 15,5 Prozent und seinem verlorenen Direktmandat sogar noch das schlechte Ergebnis von Armin Laschet unterboten.

Scholz und Laschet buhlen um Grüne und FDP

Nun stehen Deutschland wilde Wochen bevor, in denen vieles denkbar ist. Olaf Scholz und Armin Laschet buhlen um die Grünen und die FDP. Dass Scholz Unmögliches möglich machen kann, hat er in den vergangenen Monaten gezeigt, auch wenn dafür die Pannen der anderen mitentscheidend waren. Dennoch ist keineswegs ausgemacht, dass die Grünen geschlossen auf der Seite von Olaf Scholz stehen. Einige von ihnen haben in Hamburg nicht nur gute Regierungserfahrungen mit der SPD gemacht. Und die FDP? Christian Lindner kann vor Kraft kaum gehen und wird sich in aller Ruhe anschauen, wo es die größeren Regierungsgeschenke gibt. Wir können uns nun auf langes Taktieren und Zocken einstellen. Hoffentlich koalieren sich die Parteien am Ende nicht wieder in eine Sackgasse. Denn dann könnte es am Ende wie vor vier Jahren wieder nur für eine Große Koalition reichen. Und davon träumt niemand, schon gar nicht Olaf Scholz.

