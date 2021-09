Kommentar zur Bundestagswahl: Jetzt beginnt das große Zocken Stand: 26.09.2021 21:00 Uhr Nach der Bundestagswahl bleibt die Frage offen: Welche Koalition regiert Deutschland in Zukunft? Nun beginnen die Tage der großen Geschenke für die kleinen Parteien, meint NDR 90,3 Programmchefin Ilka Steinhausen.

von Ilka Steinhausen

Armin Laschet und Olaf Scholz liegen mit ihren Ergebnissen so nah beieinander. Und doch dürften ihre Gefühlswelten so weit auseinander liegen wie Himmel und Hölle. Aus dem Nichts hat Hamburgs ehemaliger Erster Bürgermeister Scholz das Feld von hinten aufgerollt und seine SPD wieder ins Rampenlicht befördert. Und Armin Laschet? Man möchte sich nicht weiter vorstellen, was nach dem Disaster der zurückliegenden Wochen in ihm vorgeht. Wenn er nicht Opfer des großen Aufräumens in der Union werden will hat er nur einen Ausweg. Laschet muss eine Koalition mit FDP und Grünen zustande bringen. Doch das wird nicht einfach, denn die Grünen stehen auf der Spielfeldseite der SPD. Und Olaf Scholz wird seinerseits versuchen, die FDP in eine Ampelkoalition zu locken.

Scholz hat die bessere Ausgangslage

Jetzt beginnt also das große Zocken und die Tage der großen Geschenke für die kleinen Parteien. Welches Bündnis steht als erstes: Kann Olaf Scholz neben den Grünen die FDP überzeugen – vielleicht mit dem Finanzministerium als Geschenk für Christian Lindner - und dazu ein oder zwei weitere Ministerien? Oder wird Armin Laschet neben der FDP ein attraktives Angebot für die Grünen bieten, das Außen- und Umweltministerium für Baerbock und Habeck und vielleicht die Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier? Die Geschenke werden für SPD und Union groß und teuer. Gefühlt hat Olaf Scholz die bessere Auslangslage, denn er kann locker aufspielen. Für Armin Laschet aber geht es um alles.

