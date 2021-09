Kommentar zur Bundestagswahl: Es kommt auf jede Stimme an Stand: 25.09.2021 08:40 Uhr Wer zieht als nächstes ins Kanzleramt? Diese Frage bleibt spannend. Am Sonntagabend ist klar, wie die Parteien in der Wählergunst abgeschnitten haben. Vieles deutet auf einen ausgesprochen knappen Wahlausgang hin. Ein Kommentar von Anette van Koeverden.

von Anette van Koeverden

Noch ist alles offen und die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer geben noch mal alles. Denn es geht auch um viel, um die politische Weichenstellung für die nächsten Jahre. Deshalb ist es so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen an der Bundestagswahl beteiligen. Hamburgs Landeswahlleiter hofft auf eine Beteiligung von 80 Prozent. Das gab es zuletzt vor über 20 Jahren.

Köpfe und Themen

Die großen Themen des Wahlkampfs sind klar: der Klimawandel, die Corona-Krise und der soziale Zusammenhalt. Was uns nach der Wahl da genau erwartet, blieb oft im Ungefähren. Harte Einschränkungen für den Einzelnen wollte keiner der drei Kandidierenden für das Bundeskanzleramt klar benennen. Zu groß war offensichtlich die Angst, die Wählerinnen und Wähler zu verschrecken. Auf den Plakaten sind deswegen auch hauptsächlich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten und eher schlichte Botschaften.

Gehen Sie wählen

Entscheidend sind vielleicht auch eher die Auftritte der Bundespolitik. Und da haben die Grünen, die SPD und die FDP klare Vorteile. Robert Habeck und Christian Lindner wurden gefeiert wie Popstars. Die SPD konnte sich auf den herben Charme von Olaf Scholz verlassen. Denn hier in Hamburg genießt Scholz hohes Ansehen. Trotz des Cum-Ex-Skandals, trotz der Ausschreitungen beim G20-Gipfel. Dagegen hatte die CDU im gesamten Wahlkampf das Problem, dass man das Gefühl hatte, Armin Laschet will gar nicht nach Hamburg. Als er dann kam, war er auch schon schnell wieder weg. So blieben die CDU-Wahlkreiskandidaten weitgehend auf sich gestellt.

Wie auch immer Sie sich entscheiden, wichtig ist vor allem, dass Sie sich entscheiden. Gehen Sie wählen, falls Sie ihre Stimme noch nicht per Briefwahl abgegeben haben. Es kommt auf jede Stimme an.

