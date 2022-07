Kommentar zum Abitur: "Nachsicht mit Prüflingen war richtig" Stand: 09.07.2022 08:40 Uhr In Hamburg wurde das zweitbeste Abitur der letzten zehn Jahre hingelegt - mit einem Schnitt von 2,28. Mehr als 260 Schülerinnen und Schüler haben sogar mit 1,0 abgeschlossen. Viele fragen sich, wie das sein kann, wo doch die Schülerinnen und Schüler wegen Corona unter viel schlechteren Bedingungen gelernt haben. Andreas Gaertner kommentiert.

von Andreas Gaertner

Erstmal - herzlichen Glückwunsch an die mehr als 9.000 Schülerinnen und Schüler, die das Abitur geschafft haben. Und auch an die, die andere Abschlüsse hinbekommen haben - zum Beispiel die mit dem Ersten oder Mittleren Bildungsabschluss. Böse Stimmen sagen jetzt, Euch wurden ja die Abschlüsse hinterhergeworfen. Sogar Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat eingeräumt, dass die Lehrkräfte Verständnis gezeigt und Spielräume bei der Notengebung genutzt hätten. Damit hat er die Diskussion über das sogenannte "Abi Light" sogar selbst befeuert.

Schwierige Bedingungen wegen Corona

Wohlgemerkt: Ich finde es richtig, dass man mit den Prüflingen in diesem Jahr nachsichtig umgegangen ist. Sie waren wirklich nicht zu beneiden, mussten wegen Corona unter schwierigsten Bedingungen lernen. Und auch das Leben außerhalb der Schule war eingeschränkt. Die meisten von uns Älteren hatten da eine unbeschwertere Jugend.

Bildungspläne: Haltung von Rabe unverständlich

Deshalb verstehe ich die Haltung des Schulsenator in einem anderen Punkt nicht - bei den Bildungsplänen. Über die wird derzeit heftig diskutiert, denn sie geben vor, was und wie künftig in den Schulen unterrichtet werden soll. Der Schulsenator besteht darauf, dass künftig mehr Faktenwissen gelernt wird. Einer Zeitung sagte er, Schülerinnen und Schüler müssten wissen, wo Kiew liegt oder was CO2 bewirkt. Richtig!

Es muss aber genügend Zeit bleiben, darüber im Unterricht ausgiebig zu diskutieren. Und das sehen viele kritisch: Eltern-, Schüler- und Lehrerkammer sowie Schulleiterinnen, Schulleiter und Gewerkschaften finden, dass die Pläne mit Faktenwissen überfrachtet sind. Es bleibe zu wenig Platz - zum Beispiel für kritisches Denken und Kreativität.

Sinnloses Pauken sollte der Vergangenheit angehören

Nach den Sommerferien will sich der Schulsenator der Kritik stellen. Und möglicherweise Korrekturen vornehmen. Hoffentlich ist er auch hier nachsichtig. Leistung kann Spaß machen, sagt Rabe. Auch richtig! Aber sinnloses Pauken sollte der Vergangenheit angehören.

