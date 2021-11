Kommentar: Roter Teppich für alle Impfwilligen Stand: 20.11.2021 08:40 Uhr Die einen wollen sich immer noch nicht impfen lassen, die anderen stellen sich jetzt wieder in die Schlange. Auch in Hamburg geht es jetzt im großen Stil los mit den Auffrischungsimpfungen. Und genau darauf sollte man sich jetzt konzentrieren, meint Jörn Straehler-Pohl in seinem Kommentar.

von Jörn Straehler-Pohl

Wer sich impfen lassen will, dem sollte der rote Teppich ausgerollt werden. Den sogenannten Booster sollte es so unkompliziert wie nur möglich geben. Das ist in Hamburg leider nicht der Fall.

Zu viele Regeln

Denn die Stadt stellt viel zu viele Regeln auf. Grundsätzlich soll man sechs Monate warten - obwohl die Ständige Impfkommission einen Spielraum sieht, um schneller zu boostern. Und dann soll man es erst einmal bei seinem Hausarzt versuchen. Wenn das nicht klappt, die Liste der Impfärzte abtelefonieren, die auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung steht. Und wenn das auch nicht klappt, dann kann man die städtischen Impfangebote nutzen. Auch dafür muss man sich erst mal schlau machen, wo es die genau gibt. Ob man einen Termin braucht oder keinen. Das ist an der Lebensrealität vorbei geplant. Nicht nur an der Lebensrealität der Impfwilligen, die jetzt schnell die Auffrischung haben wollen. Es holt vor allem auch die Impfskeptiker nicht ab.

Und es gibt noch ein weiteres Problem: Das ist die Zahl der Impftermine. 160.000 Termine sollen jede Woche in Hamburg möglich sein. 100.000 davon allein in den Arztpraxen. Das wären 20.000 pro Werktag. Ein Blick in die offizielle Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung zeigt, dass die Praxen zumindest in dieser Woche von dieser Zahl weit entfernt waren.

Vorsprung nicht verspielen

Trotzdem bin ich optimistisch. Denn wir haben in Hamburg eine der besten Impfquoten in Deutschland. Auch deshalb können die Weihnachtsmärkte offen bleiben - anders als in Bayern. Diesen Vorsprung dürfen wir nicht verspielen. Zeit also für den roten Teppich. Überall, an allen Orten der Stadt.

