Sendedatum: 29.08.2020

Kommentar: Fraglich, ob Kontrollen gelingen von Jörn Straehler-Pohl

In Deutschland sollen bald neue Corona-Regeln für Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Risikgebieten gelten. Dafür geworben hat vor allem Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Jörn Straehler-Pohl ist allerdings skeptisch, ob diese neuen Regeln wirklich etwas bringen.

Wie bitte hat Peter Tschentscher das geschafft? Nicht nur die Kanzlerin, sondern alle Länderchefs in Deutschland waren am Ende überzeugt von seinen Argumenten in Sachen Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer. Ich zumindest bin es nicht.

Quarantäne nach dem Urlaub

Denn nur auf den ersten Blick sind sie stichhaltig: Ein Test direkt am Ende des Urlaubs in einem Risikogebiet kommt nach Ansicht von Tschentscher zu früh. Wer sich erst kurz vorher angesteckt hat, kann durch das Raster fallen. Deshalb müssen all diese Menschen für mindestens fünf Tage in Quarantäne, bevor sie sich frei-testen lassen können.

Trügerische Sicherheit

Mich überzeugt das nicht. Denn jeder Test ist nur eine Momentaufnahme - nicht nur am Flughafen. Jeder Test kann eine trügerische Sicherheit vermitteln. Tschentscher liefert nach meiner Meinung keinerlei Belege dafür, ob und wie viele Reiserückkehrer mit falschen Testergebnissen tatsächlich andere Menschen angesteckt haben. Viele dürften es aber wohl nicht sein - denn die Corona-Zahlen in Hamburg sind wieder relativ stabil.

Viele Kontrollen notwendig

Die neuen Regeln schaffen aus meiner Sicht ganz andere Probleme. Denn die Gesundheitsämter müssen dadurch künftig noch deutlich häufiger kontrollieren, ob sich die Rückkehrenden tatsächlich an die Quarantäne-Auflagen halten. Ein Verstoß kann zwar richtig teuer werden. Doch ich frage mich, ob diese Kontrollen wirklich gelingen und nicht letztendlich mehr Menschen durchs Raster fallen als bisher.

Abschreckende Wirkung

Eines hat der Hamburger Bürgermeister aber erreicht: Die neuen Corona-Regeln werden eine abschreckende Wirkung auf Urlauberinnen und Urlauber haben. Denn wer hat überhaupt noch Lust, in den Herbst- oder Weihnachtsferien zu verreisen, wenn er danach gleich noch fünf Tage Quarantäne dranhängen kann. Wenn es ihm darum geht, hätte er das auch gleich so sagen müssen.

Argumente überzeugen nicht

Das Paradoxe ist: Wahrscheinlich ist diese abschreckende Wirkung in der jetzigen Situation sogar genau richtig. Hamburg ist bislang relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Ab nächster Woche wird es weitere, kleinere Lockerungen geben. Trotzdem erwarte ich von einem Bürgermeister, dass seine Argumente alle überzeugen können. Das ist ihm in diesem Fall nicht gelungen.

