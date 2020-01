Stand: 04.01.2020 08:40 Uhr - NDR 90,3

Kommentar: Elphi sollte sich auf Stärken besinnen von Daniel Kaiser

Plötzlich war der Ton weg. Die große Mikrofonpanne in der Elbphilharmonie war eine Überraschung. Zum ersten Mal in der Geschichte des Hauses musste ein Konzertabend abgebrochen werden. Hamburg sollte die Technik-Panne kurz vor dem dritten Geburtstag der Elbphilharmonie am 11. Januar zum Anlass nehmen, noch einmal darüber nachzudenken, was genau in dem Konzerthaus stattfinden sollte, meint Daniel Kaiser in seinem Kommentar.

Die ersten drei Jahre haben gezeigt: Die Elbphilharmonie kann nicht alles gleich gut. Wenn Spitzenorchester Brahms, Mahler oder Debussy spielen, sind das Sternstunden. Wenn Igor Levit Beethoven auf dem Flügel zum Leben erweckt, dann spürt man, dass die Elbphilharmonie für genau solche Momente gebaut wurde. Aber sobald Mikrofone und Lautsprecher ins Spiel kommen, wird es problematisch.

Elbphilharmonie kein Haus für alles

Die elektronisch verstärkten Konzerte, die halbwegs gelungen waren, kann man vielleicht an einer Hand abzählen. Pop und Jazz verhallen, auch Lesungen und Theaterszenen bleiben oft unverständlich. Man wollte in den ersten Jahren unbedingt zeigen, dass die Elbphilharmonie ein Haus für alle ist, und hat dabei verdrängt, dass sie kein Haus für alles ist.

Panne kratzt am Image

Die Technik-Panne ist eine Blamage für die Elbphilharmonie und kratzt am Image des Konzerthauses, das in der Champions League mitspielen möchte. Aber so etwas kann passieren. Das St. Pauli Theater und die Elbphilharmonie werden sich schon einigen, wie es jetzt weitergeht. Dafür gibt es Verträge. Diesen Saal angemessen zu beschallen, ist aber ohnehin kaum möglich.

Konzentration auf Stärken des Saals gefragt

Diese Panne könnte deshalb genau der richtige Moment sein, um sich einmal auf die Stärken des Saals zu konzentrieren, nämlich auf die Seiten der Kultur, für die er geplant und gebaut wurde. Die große Herausforderung des neuen Jahrzehnts wird sein, die Elbphilharmonie so zu bespielen, dass die Konzerte so gut besucht bleiben, wo doch der Andrang im Vorverkauf schon jetzt spürbar nachlässt. Das macht man am besten mit Veranstaltungen, die zum Saal passen. Für Veranstaltungen mit Mikro und Verstärker ist die Elbphilharmonie höchstens zweite Wahl.

