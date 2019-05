Stand: 08.05.2019 07:47 Uhr

Kokainschmuggler vor Gericht

Am Mittwoch beginnt gegen die mutmaßlichen Beteiligten eines spektakulären Drogendeals der Prozess am Hamburger Landgericht. Acht Männer im Alter von 25 bis 50 Jahren sollen im November vergangenen Jahres versucht haben, 1,1 Tonnen reines Kokain zu schmuggeln - mit einem Marktwert von über 160 Millionen Euro. Die Polizei ertappte die Bande damals auf frischer Tat.

Kokain als Gelatine getarnt

Das Rauschgift kam am 8. November 2018 per Schiff aus Brasilien nach Hamburg und wurde dort auf einen Lastwagen verladen. Der angebliche Inhalt des Containers: Gelatine. Drei der Angeklagten sollen sich als Polizisten ausgegeben und den Fahrer des Lkw in eine vorgebliche Kontrolle gelockt haben. Laut Polizei fesselten die falschen Beamten den Fahrer, brachten ihn zurück nach Hamburg und fuhren den Lastwagen in ein Lagerhaus in Hamburg-Rothenburgsort.

Razzia im Lagerhaus

Spezialkräfte der Polizei warteten aber schon vor Ort auf die Drogenladung. Beim Abladen schlugen die Beamten zu und konnten fünf der Angeklagten, darunter ein führendes Mitglied der Hells Angels, festnehmen. "Die mehrmonatigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hamburg und der Polizei Hamburg, die diesem Einsatz vorausgingen, stellen einen schweren Schlag gegen die organisierte Kriminalität in Hamburg und insbesondere die Rockerkriminalität dar", hatte ein Polizeisprecher erklärt.

Verbindungen zu Mariuhana-Händlern aus Osdorf

Die ursprünglichen Ermittlungen liefen dabei zunächst gegen eine mutmaßliche Drogendealer-Bande aus Hamburg-Osdorf. Sie soll Marihuana aus Spanien bezogen und in Hamburg weiterverkauft haben. In diesem Fall verhandelt das Hamburger Landesgericht bereits seit Anfang Mai gegen sechs Männer und Frauen. Laut Polizei gibt es Kontakte zwischen der Osdorfer Gruppe und den Kokain-Schmugglern: Ein 25-Jähriger sitzt in beiden Prozessen auf der Anklagebank.

