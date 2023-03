Stand: 07.03.2023 21:30 Uhr Kokainschmuggel: 46-Jähriger in Hamburg verhaftet

Im Zusammenhang mit Kokainschmuggel ist am Dienstag ein Tatverdächtiger in Hamburg verhaftet worden. Der 46-Jährige soll am Schmuggel von fast 400 Kilogramm Kokain beteiligt gewesen sein. Die Drogen waren laut Polizei in einem Container aus Südamerika nach Hamburg gebracht worden. Der Mann soll das Kokain in einer Werkstatt in Osdorf gelagert haben, bevor es weiterverkauft wurde. Die Polizei war ihm nach Entschlüsselung des Kryptodienstes Encrochat auf die Spur gekommen.

