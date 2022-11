Stand: 09.11.2022 14:28 Uhr Kokain-Schmuggel nach Hamburg: Zwei Männer verurteilt worden

Sie haben tonnenweise Kokain aus Südamerika nach Hamburg geschmuggelt. Dafür sind zwei Männer am Mittwoch zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht schickt einen Mann für fast neun Jahre in Haft, seinen Komplizen zu fast fünf Jahren. Das Kokain wurde in Schiffscontainern in den Hamburger Hafen geschmuggelt und von einem eingeweihten Lastwagenfahrer aus dem Hafen gebracht.

