Stand: 13.06.2019 13:23 Uhr

Kokain-Prozess: Erste Geständnisse

Im Prozess um den Handel mit 1,1 Tonnen Kokain hat es am Donnerstag erste Geständnisse gegeben. Zwei der acht Angeklagten räumten ein, im November den Drogen-Lkw in Empfang genommen und das Kokain umgeladen zu haben.

5.000 Euro fürs Ausladen

5.000 Euro sollten die beiden Männer laut ihren eigenen Angaben dafür bekommen, in Rothenburgsort Ware aus einem Lkw ausladen. Angesichts des hohen Lohns hätten sie sich schon gedacht, dass es dabei um ein illegales Geschäft gehen müsse, räumten sie in schriftlichen Erklärungen ein. Dass es um Kokain ging, wollen sie aber nicht gewusst haben. Das hätten sie erst beim Ausladen der Pakete erkannt. Die große Menge an Drogen habe ihn erschreckt, so ein 29-Jähriger. Die übrigen sechs Angeklagten schweigen bisher zu den Vorwürfen.

Das Kokain war aus Brasilien in den Hamburger Hafen gekommen, versteckt in einem Container mit Gelatine. Per Lkw war es unterwegs zu einem unbekannten Abnehmer in Süddeutschland. Die Angeklagten sollen den Lastwagen überfallen, den Fahrer kurzzeitig gekidnappt und den Wagen zum Ausladen nach Rothenburgsort gefahren haben. Da griff die Polizei zu. Zivilfahnder hatten alles beobachtet.

