Koffer geklaut: Polizisten retten Weihnachtsgeschenke in Hamburg Stand: 23.12.2024 11:26 Uhr Eine Frau hat am Sonntagvormittag ihren Koffer in einem Geschäft im Hamburger Hauptbahnhof abgestellt. Wenig später war er weg - und mit ihm die Weihnachtsgeschenke für die Familie. Doch die Bundespolizei half.

Dank der Bundespolizei müssen die Enkel der Frau aus Hamburg doch nicht auf die Geschenke ihrer Oma verzichten. Die 63-Jährige hatte in einem Schmuckgeschäft ihren Koffer mit den Weihnachtsgeschenken kurz abgestellt. Ein Mann stahl ihn in einem unbemerkten Moment, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Die Frau meldete den Verlust direkt bei der Bundespolizei, die wiederum schnell die Videoaufnahmen auswertete und Zivilfahnder auf die Suche schickte.

Gestohlener Koffer bei Verdächtigem gefunden

Tatsächlich konnte der Mann nur 30 Minuten später identifiziert werden - obwohl er zwischenzeitlich seine komplette Bekleidung gewechselt hatte. Wenig später durchsuchten die Beamten die nahegelegene Wohnung des 43-Jährigen und fanden dort den Koffer und die Geschenke. Die Großmutter war zu dem Zeitpunkt bereits auf dem Weg nach Nürnberg zu ihrem Sohn, der Schwiegertochter und den Enkelkindern.

Geschenke kommen noch rechtzeitig an

Den Koffer schickte die Bundespolizei mit einem Zugbegleiter nach Nürnberg, sodass die Frau ihn noch vor Heiligabend abholen konnte. Die Bundespolizei warnte in ihrer Mitteilung vor Taschen- und Gepäckdieben. Reisende sollten ihr Gepäck niemals unbeaufsichtigt in den Bahnhöfen stehen lassen. Das sei eine Einladung an Kriminelle, die so schnell und einfach an Beute gelangen könnten.

