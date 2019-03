Stand: 27.03.2019 17:03 Uhr

Körperverletzung: Bewährungsstrafe für Zahnarzt

Das Hamburger Amtsgericht hat einen Zahnarzt wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren und Schmerzensgeld in Höhe von 36.000 Euro verurteilt. Der 55-jährige Mediziner hatte vier Patienten riskanten und laut Gericht medizinisch unnötigen Behandlungen unterzogen.

Beschädigte Zähne statt Hollywood-Lächeln

Eigentlich waren die vier Patienten nur wegen Schmerzen in eine der drei Praxen des Mannes gekommen. Im Ergebnis willigten sie in umfangreiche Operationen ein, die ihnen ein Hollywood-Lächeln versprachen - deren Folgen sie laut der Amtsrichterin aber nicht abschätzen konnten. "Ich bin überzeugt davon, dass alle Patienten auch schönere Zähne wollten," sagte die Richterin. Sie sei aber auch überzeugt davon, dass der Zahnarzt die Verschönerungen als viel zu einfach dargestellt habe.

Autor/in: Elke Spanner







"Das hätten Sie nie umsetzen dürfen"

Eine 58-jährige Patientin etwa war Heiligabend mit leichten Beschwerden zu dem Zahnarzt gekommen. Schon am nächsten Tag zog der Mediziner ihr in einer achtstündigen Operation zwölf Zähne. Die Patientin habe das so gewollt, behauptete der Angeklagte. Die Richterin aber sagte: "Selbst wenn, wäre das ein so unvernünftiger Wunsch gewesen, dass Sie ihn niemals am nächsten Tag hätten umsetzen dürfen."

Der Verurteilte muss den vier Patienten je 9.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

