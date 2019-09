Stand: 13.09.2019 09:10 Uhr

Körber-Preis für Mathematiker Schölkopf

Der mit einer Million Euro dotierte Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft wird heute an den Physiker, Mathematiker und Informatiker Bernhard Schölkopf verliehen. Der 51-jährige Forscher am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen habe mathematische Verfahren entwickelt, um die Künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln, teilte die Körber-Stiftung in Hamburg mit. Die Auszeichnung wird ihm am Vormittag im Hamburger Rathaus im Beisein von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) überreicht.

Lernende Maschinen

Schölkopf und sein Team erforschen Algorithmen, mit denen Computerprogramme flexibel auf Situationen reagieren können, zum Beispiel für selbstfahrende Autos. Er hat zentrale Methoden für das maschinelle Lernen etabliert, von denen Anwendungen in der Biologie, der Medizin, den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften profitieren.

Gehirn als Vorlage

Weltweites Renommee erlangte Schölkopf mit sogenannten Support-Vektor-Maschinen. Diese ähneln dem Gehirn nachempfundenen neuronalen Netzen, liefern jedoch bei manchen Aufgaben präzisere Ergebnisse.

Forschung in Tübingen

Nach dem Studium der Physik, Mathematik und Philosophie in Tübingen und London ging der gebürtige Stuttgarter an die US-amerikanischen Bell Labs. 1997 promovierte Schölkopf an der TU Berlin in Informatik. Nach Tätigkeiten in Cambridge und einem New Yorker Biotech Start-up wurde er 2001 Direktor am Max Planck Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. 2011 war er einer der Gründungsdirektoren des Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme in Tübingen.

Der Körber-Preis wird seit 1985 jährlich an herausragende Wissenschaftler verliehen. Nach der Auszeichnung mit dem Körber-Preis erhielten bereits mehrere Preisträger den Nobelpreis.

