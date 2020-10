Köhlbrandbrückenlauf: 1.600 Teilnehmende sind am Start Stand: 03.10.2020 08:02 Uhr Ein wichtiges Signal für den Laufsport: Der laut Veranstaltern größte Brückenlauf Deutschlands findet trotz Corona-Pandemie statt. Seit dem Morgen wird in Etappen gestartet.

Allerdings ist das Starterfeld deutlich kleiner als üblich. Während sich in den Vorjahren bis zu 6.000 Läuferinnen und Läufer beteiligen konnten, sind in diesem Jahr nur 1.600 zugelassen, die sich auf acht Startblöcke mit jeweils 200 Läufern verteilen. Die ersten Teilnehmenden sind heute Morgen um 8 Uhr gestartet. Der letzte Lauf wird um 15 Uhr gestartet. Die Strecke ist zwölf Kilometer lang und überquert die Köhlbrandbrücke zweimal.

Köhlbrandbrückenlauf soll authentisch bleiben

"Wir freuen uns, dass wir in Abstimmung mit der Stadt eine Lösung gefunden haben, in der für alle Beteiligten der Hygieneschutz bestmöglich gewährleistet ist und die Veranstaltung einigermaßen authentisch bleibt", sagte Cheforganisator Frank Thaleiser. Damit würde man auch ein wichtiges Signal für den Laufsport senden, fügte Thaleiser hinzu.

Köhlbrandbrücke nur in Richtung Veddel befahrbar

Mit einem Stauchaos müssen Autofahrende nicht rechnen. Die Köhlbrandbrücke wird nämlich nur in eine Richtung gesperrt, und zwar von der Veddel aus in Richtung A7. Von Waltershof in Richtung Veddel kommen Autofahrende ganz normal durch. Start für den Lauf ist am Windhukkai. Von dort aus geht es auf die Köhlbrandbrücke bis zur Finkenwerder Straße und dann wieder zurück. In Richtung Waltershof ist die Strecke bis voraussichtlich 17 Uhr gesperrt.

Streckenrekord durch gekürzte Strecke nicht möglich

Prominentester Athlet ist der Regensburger Philipp Pflieger, der den Lauf zur Vorbereitung auf einen Marathon am 6. Dezember in Valencia nutzen will. "Ich freue mich sehr darauf, weil es meine Premiere bei dieser besonderen Veranstaltung ist", sagte Pflieger, der am vorigen Wochenende zwei Rennen in Berlin gelaufen ist und am Sonnabend um 10.00 Uhr starten soll. Einen Streckenrekord wird er allerdings nicht aufstellen können. Die bisherige Streckenlänge von 12,3 Kilometern ist um 300 Meter gekürzt worden.

