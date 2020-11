Stand: 23.11.2020 06:39 Uhr Köhlbrandbrücke nach Bauarbeiten wieder frei

Die Hamburger Köhlbrandbrücke ist nach einer Sperrung am Wochenende früher als geplant wieder freigegeben worden. Der Verkehr fließe bereits seit Sonntag wieder, teilte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mit. Planmäßig sollte die Sperrung am Montag um 5 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Brücke war aufgrund von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten seit dem späten Freitagabend gesperrt gewesen. Außerdem wurde die Sperrung auch für Arbeiten an der A7 genutzt, wie die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority mitteilte.

