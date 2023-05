Köhlbrandbrücke muss am Wochenende gesperrt werden Stand: 10.05.2023 11:40 Uhr Im Hamburger Hafen kommt es am Wochenende zu Behinderungen: Die Köhlbrandbrücke muss wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden.

Die Sperrung startet am Freitagabend um 22 Uhr und geht voraussichtlich bis zum Montagmorgen um 5 Uhr. Der Grund: Laut der Hafenverwaltung HPA sind am Mittelteil der Brücke Schweißarbeiten geplant. Außerdem müssen kleinere Abschnitte neu asphaltiert werden. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten deshalb von Freitagabend an einen großen Bogen um die Brücke machen.

Umleitungen werden eingerichtet

Für den Zeitraum der Bauarbeiten werden Umleitungen eingerichtet. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die in den Westen wollen, sollten der Beschilderung U30 folgen. Sie führt über Roßdamm, Neuhöfer Damm, Rethedamm, Hohe-Schaar-Straße, Kattwykdamm, Moorburger Hauptdeich, Fürstenmoordamm, Georg-Heyken-Straße, Waltershofer Straße, Vollhöfener Weiden, Finkenwerder Ring und Finkenwerder Straße.

Wer in Richtung Osten unterwegs ist, sollte der Beschilderung U40 folgen. Die Umleitung führt über Finkenwerder Straße, Vollhöfener Weiden, Waltershofer Straße, Georg-Heyken-Straße, Fürstenmoordamm, Moorburger Hauptdeich, Kattywkdamm, Hohe-Schaar-Straße, Rethedamm, Neuhöfer Damm, Ellerholzweg und Roßdamm.

Zum Container Terminal Tollerort und ins Hafengebiet "Ross" - betroffen sind die Straßen Köhlbranddeich, Roßweg, Breslauer Straße und Am Travehafen - sollte die Umleitung über die Nippoldstraße genommen werden.

Weitere Sperrungen könnten folgen

Die HPA rechnet noch mit weiteren Sperrungen der Brücke in diesem Jahr. Die Köhlbrandbrücke ist marode und soll langfristig auch ersetzt werden. Lange war ein Tunnel im Gespräch, seit Kurzem ist aber wieder offen, ob stattdessen eine neue Brücke gebaut wird.

