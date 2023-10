Köhlbrandbrücke in Hamburg: Vollsperrung am Wochenende Stand: 13.10.2023 08:39 Uhr Die für den Hamburger Hafen wichtige Köhlbrandbrücke wird wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten an zwei Wochenenden im Oktober vollständig gesperrt.

Die erste Wochenend-Sperrung beginnt heute um 21 Uhr und endet am Montagmorgen um 5 Uhr. Die zweite Wochenend-Sperrung startet dann am Freitag, den 20. Oktober, um 21 Uhr und endet am Montag, den 23. Oktober, um 5 Uhr. Umleitungen sollen für Autofahrende ausgeschildert werden.

Elbquerung zuletzt öfter gesperrt

Auch am 3. Oktober zum Köhlbrandbrückenlauf war die Elbquerung zeitweise gesperrt. Rund 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an dem Lauf teil. Wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten war die Elbquerung im Hamburger Hafen zudem bereits am ersten September-Wochenende für 55 Stunden gesperrt. Die Sperrung hatte sich dem Vernehmen nach nur geringfügig auf den Verkehr auf den Autobahnen ausgewirkt, da die Brücke vor allem von Lastwagen genutzt wird, die am Wochenende aber weniger unterwegs sind.

