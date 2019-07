Stand: 20.07.2019 07:32 Uhr

Köhlbrandbrücke am Wochenende gesperrt

Wegen Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke in Hamburg an diesem Wochenende voll gesperrt. Die Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA) wies auf die ausgeschilderten Umleitungsstrecken durch den Hafen hin. Es gehe bei den Arbeiten um eine routinemäßig alle sechs Jahre stattfindende Brückenprüfung, sagte eine HPA-Sprecherin. Die Sperrung werde auch für Instandsetzungsarbeiten an dem Bauwerk genutzt. Heute steht zunächst zwischen 5 und 13 Uhr im Bereich der Rampen in jede Richtung noch eine Fahrspur zur Verfügung, ab 13 Uhr bleibt die Köhlbrandbrücke dann den Rest des Wochenendes komplett dicht. Voraussichtlich am Sonntagabend ab 20 Uhr ist sie wieder frei.

Sperrungen am Wochenende in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 18.07.2019 16:54 Uhr Vom 20. bis 21. Juli gibt es in Hamburg einige Sperrungen: Zunächst wird die A 255 gesperrt und dann auch noch die Köhlbrandbrücke. Reisende müssen mit Verzögerungen rechnen.







Die 1974 eröffnete Brücke ist in die Jahre gekommen und soll bis 2030 durch eine neue Querung ersetzt werden. Noch ist nicht entschieden, ob eine neue Brücke oder ein Tunnel gebaut wird. Im Januar war ein Mindestabstandsgebot von 50 Metern für Lastwagen ab 3,5 Tonnen eingeführt worden. Werktags fahren rund 38.000 Fahrzeuge über die Brücke, am Wochenende allerdings nur um die 8.000.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr Köhlbrandbrücke: Neues Leitsystem gegen Stau Seit Lkw auf der Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen 50 Meter Abstand halten müssen, kommt es zu Staus. Die Hafenverwaltung HPA setzt nun auf ein neues Leitsystem, damit der Verkehr besser fließt. (19.02.2019) mehr

